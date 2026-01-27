Conférence  Aux sources du conte : le Féminin retrouvé Château des Baumes Istres

Conférence Aux sources du conte : le Féminin retrouvé

Mardi 3 mars 2026 à partir de 18h. Château des Baumes Istres

Début : 2026-03-03 18:00:00

fin : 2026-03-03

2026-03-03

À travers trois contes bien connus Le Petit Chaperon rouge, Blanche-Neige et Cendrillon, Michelle Cottini propose de remonter aux sources des contes.

Bien avant leur mise par écrit à partir du XVIIe siècle, ces récits ont été transmis par la tradition orale populaire, de génération en génération.



Cette conférence invite à porter un regard symbolique sur ces histoires, dans lesquelles les personnages féminins occupent une place centrale. Figures courageuses, elles traversent des épreuves, affrontent le mal et participent au rétablissement de l’harmonie du monde. Aux sources des contes, se dessine ainsi un féminin fort et inspirant, toujours actuel.



Public adulte. .

Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres 13800 Bouches-du-Rhône

Michelle Cottini takes a look at three well-known fairy tales: Little Red Riding Hood, Snow White and Cinderella, and takes us back to their origins.

