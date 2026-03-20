Conférence avec diaporama sur les traces de l’aventurier Julien VIAUD Maison des Associations Coulonges-sur-l’Autize

Conférence avec diaporama sur les traces de l'aventurier Julien VIAUD 9 rue de la Bégaudière Coulonges-sur-l'Autize 2026-04-10

Conférence avec diaporama sur les traces de l’aventurier Julien VIAUD Maison des Associations Coulonges-sur-l’Autize vendredi 10 avril 2026.

Conférence avec diaporama sur les traces de l’aventurier Julien VIAUD

Maison des Associations 9 rue de la Bégaudière Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10

Date(s) :
2026-04-10

Le club philatélique PAYS DE L’AUTIZE organise une conférence avec diaporama,
présentée par Monsieur Patrick THIBAULT, auteur du livre sur les traces de l’aventurier Julien VIAUD (Pierre LOTI).   .

Maison des Associations 9 rue de la Bégaudière Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 31 76 47 

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English : Conférence avec diaporama sur les traces de l’aventurier Julien VIAUD

L’événement Conférence avec diaporama sur les traces de l’aventurier Julien VIAUD Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-03-17 par CC Val de Gâtine

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