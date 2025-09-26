CONFÉRENCE AVEC HÉLÈNE LEGRAIS Saint-Nazaire
Place de la Republique Saint-Nazaire Pyrénées-Orientales
Ces catalans qui ont fait l’histoire.
Place de la Republique Saint-Nazaire 66570 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 73 62 62 mediatheque@saintnazaire.eu
English :
Catalans who made history.
German :
Diese Katalanen, die Geschichte gemacht haben.
Italiano :
I catalani che hanno fatto la storia.
Espanol :
Los catalanes que hicieron historia.
