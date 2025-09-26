CONFÉRENCE AVEC HÉLÈNE LEGRAIS Saint-Nazaire

CONFÉRENCE AVEC HÉLÈNE LEGRAIS

CONFÉRENCE AVEC HÉLÈNE LEGRAIS Saint-Nazaire vendredi 26 septembre 2025.

CONFÉRENCE AVEC HÉLÈNE LEGRAIS

Place de la Republique Saint-Nazaire Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26 18:30:00
fin : 2025-09-26

Date(s) :
2025-09-26

Ces catalans qui ont fait l’histoire.
  .

Place de la Republique Saint-Nazaire 66570 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 73 62 62  mediatheque@saintnazaire.eu

English :

Catalans who made history.

German :

Diese Katalanen, die Geschichte gemacht haben.

Italiano :

I catalani che hanno fatto la storia.

Espanol :

Los catalanes que hicieron historia.

L’événement CONFÉRENCE AVEC HÉLÈNE LEGRAIS Saint-Nazaire a été mis à jour le 2025-09-11 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME