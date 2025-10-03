Conférence avec Jean-Paul Delfino Médiathèque Alfred Kastler Bandol

Ne manquez pas Jean-Paul Delfino, auteur passionné par le Brésil, pour une rencontre et séance de dédicace le 3 octobre à 17 heures. Une occasion unique d’échanger avec l’auteur, de découvrir son univers littéraire et de repartir avec un livre dédicacé.

Médiathèque Alfred Kastler 11 rue des Ecoles 83150 Bandol Bandol 83150 Le Moulin à vent Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494291278

