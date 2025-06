Conférence avec José María Vélasquez Gaztelu Villa Mirasol Mont-de-Marsan 1 juillet 2025 15:30

Villa Mirasol 2, boulevard Ferdinand de Candau Mont-de-Marsan Landes

Début : 2025-07-01 15:30:00

Grand témoin du monde flamenco, le journaliste écrivain José María Velázquez-Gaztelu présentera à Mont-de-Marsan son livre De la noche a la mañana medio siglo en la voz de los flamencos. Cet ouvrage qui balaie cinquante ans de flamenco, rassemble interviews et articles publiés entre 1972 et 2019 dans divers médias par cet observateur privilégié de l’évolution de l’arte flamenco, capable d’un étonnement et d’une curiosité inépuisables. L’effort de cette personnalité du monde flamenco et du journalisme, pour exposer les étapes significatives de la guitare, du chant et de la danse flamenco, plus que le but encyclopédique, permet de tracer la carte de cet art, des noms mythiques, comme Mairena, Caracol ou Tía Anica la Piriñaca, aux révolutionnaires, comme Paco de Lucía, Antonio Gades, Camarón ou Enrique Morente, sans oublier les Israel Galván, Miguel Poveda, Arcángel ou Rocío Márquez, parm .

