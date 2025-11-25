Conférence avec le Général Lecointre sur la spécificité militaire – HEC Défense HEC Paris Jouy-en-Josas Mardi 25 novembre, 19h30 sur inscription

Chers camarades,

L’actualité géopolitique alimente largement notre secteur d’activités. La parole de nos grands chefs militaires est à ce titre précieuse pour nous éclairer dans ce monde de plus en plus incertain. C’est pourquoi, nous sommes ravis à nouveau de soutenir une belle initiative de nos jeunes étudiants d’HEC Défense. Il s’agit d’une conférence exceptionnelle le mardi 25 novembre, de 19h30 à 21h00, dans l’amphithéâtre Bellon d’HEC Paris. Cet événement aura l’honneur d’accueillir le mythique Général François Lecointre. Au cours de cette conférence, nous reviendrons sur la spécificité militaire à la lumière du parcours du Général Lecointre, chef d’état-major des Armées de 2017 à 2021, auteur d’Entre guerres et actuel Grand chancelier de la Légion d’honneur.

Nous invitons les participants externes de bien vouloir se présenter entre 19h10 et 19h25, afin de faciliter le contrôle des inscriptions et le bon déroulement de l’accueil.

Encore merci à eux

Thomas REYDELLET

Co-psdt HEC Alumni Aérospatial Défense Sécurité

HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines