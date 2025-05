Conférence avec le Lions Club de Figeac “Cet or qui file un mauvais mercure” – salle Roger Laval Figeac, 4 juin 2025 20:30, Figeac.

Conférence avec le Lions Club de Figeac "Cet or qui file un mauvais mercure" salle Roger Laval 2 Rue Victor Delbos Ancien CES Figeac Lot

Début : 2025-06-04 20:30:00

fin : 2025-06-04 22:00:00

2025-06-04

Conférence avec le Lions Club de Figeac

Les chercheurs d’or dans la forêt Amazonienne de Guyane “Cet or qui file un mauvais mercure”

Animée par Alain Boudou Professeur en sciences de l’environnement président honoraire de l’Université de Bordeaux.

Thèmes abordés

Une biodiversité unique menacée

Orpaillage illégal

Le mercure et ses formes chimiques

Rôle majeur des chaînes alimentaires

Danger pour les populations locales

Bilan des recherches et solutions

Dans le cadre des actions pour le climat et l’environnement “projet paradigme” du LIONS CLUB DE FIGEAC

Entrée gratuite Ouverte à tous .

salle Roger Laval 2 Rue Victor Delbos Ancien CES

Figeac 46100 Lot Occitanie lionsclub.figeac@gmail.com

English :

Conference with the Figeac Lions Club

Gold prospectors in the Amazon rainforest of French Guiana: « This gold is giving off a bad mercury?

Moderated by Alain Boudou, Professor of Environmental Sciences and Honorary President of Bordeaux University.

German :

Konferenz mit dem Lions Club Figeac

Goldgräber im Amazonas-Regenwald von Französisch-Guayana: « Gold, das ein schlechtes Quecksilber abgibt »

Moderation: Alain Boudou: Professor für Umweltwissenschaften und Ehrenpräsident der Universität Bordeaux.

Italiano :

Conferenza con il Lions Club Figeac

Cercatori d’oro nella foresta amazzonica della Guyana francese: « Quest’oro emana un cattivo mercurio?

Ospite Alain Boudou, professore di scienze ambientali e presidente onorario dell’Università di Bordeaux.

Espanol :

Conferencia con el Club de Leones de Figeac

Buscadores de oro en la selva amazónica de la Guayana Francesa: « Este oro desprende un mercurio malo?

Organizada por Alain Boudou, catedrático de Ciencias Medioambientales y Presidente Honorario de la Universidad de Burdeos.

