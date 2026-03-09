Conférence avec les artistes laura bottereau & marine fiquet Tours

Conférence avec les artistes laura bottereau & marine fiquet

1 parvis Jean Germain Tours Indre-et-Loire

Début : Samedi 2026-04-11 15:30:00

fin : 2026-04-11 17:00:00

2026-04-11

Laura Bottereau & Marine Fiquet, lauréate du Prix Mécénat Touraine Entreprises, vous convient à une rencontre à propos de leur exposition Là où les organes oragent, proposant ainsi quelques pistes de lecture de leur travail.

1 parvis Jean Germain Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

English :

Laura Bottereau & Marine Fiquet, winners of the Prix Mécénat Touraine Entreprises, invite you to a talk about their exhibition Là où les organes oragent, and offer some insights into their work.

