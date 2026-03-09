Conférence avec les artistes laura bottereau & marine fiquet Tours
Conférence avec les artistes laura bottereau & marine fiquet Tours samedi 11 avril 2026.
Conférence avec les artistes laura bottereau & marine fiquet
1 parvis Jean Germain Tours Indre-et-Loire
Tarif : 10.5 – 10.5 – EUR
10.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-11 15:30:00
fin : 2026-04-11 17:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Laura Bottereau & Marine Fiquet, lauréate du Prix Mécénat Touraine Entreprises, vous convient à une rencontre à propos de leur exposition Là où les organes oragent, proposant ainsi quelques pistes de lecture de leur travail.
Laura Bottereau & Marine Fiquet, lauréate du Prix Mécénat Touraine Entreprises, vous convient à une rencontre à propos de leur exposition Là où les organes oragent, proposant ainsi quelques pistes de lecture de leur travail.
sans réservation 10.5 .
1 parvis Jean Germain Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Laura Bottereau & Marine Fiquet, winners of the Prix Mécénat Touraine Entreprises, invite you to a talk about their exhibition Là où les organes oragent, and offer some insights into their work.
L’événement Conférence avec les artistes laura bottereau & marine fiquet Tours a été mis à jour le 2026-03-09 par ADT 37