Conférence avec projection L’univers tel que nous le connaissons aujourd’hui Cinéma Barèges

Conférence avec projection L’univers tel que nous le connaissons aujourd’hui
Début : 2025-12-29 17:30:00
fin : 2025-12-29 19:00:00
2025-12-29
Animé par Serge Laroze, ingénieur AéroSpatial, professeur à Sup’Aéro.
Offert par la mairie de Barèges.
Cinéma BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00
English :
Hosted by Serge Laroze, AéroSpatial engineer, professor at Sup’Aéro.
Offered by Barèges town council.
German :
Moderiert von Serge Laroze, Luft- und Raumfahrtingenieur, Lehrer an der Sup’Aéro.
Angeboten von der Gemeindeverwaltung von Barèges.
Italiano :
Ospitato da Serge Laroze, ingegnere di AéroSpatial, professore di Sup’Aéro.
Offerto dal Comune di Barèges.
Espanol :
Presentado por Serge Laroze, ingeniero de AéroSpatial, profesor en Sup’Aéro.
Ofrecido por el ayuntamiento de Barèges.
