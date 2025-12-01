Conférence avec projection L’univers tel que nous le connaissons aujourd’hui Cinéma Barèges

Conférence avec projection L’univers tel que nous le connaissons aujourd’hui

Cinéma BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-29 17:30:00

fin : 2025-12-29 19:00:00

Date(s) :

2025-12-29

Animé par Serge Laroze, ingénieur AéroSpatial, professeur à Sup’Aéro.

Offert par la mairie de Barèges.

Cinéma BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00

English :

Hosted by Serge Laroze, AéroSpatial engineer, professor at Sup’Aéro.

Offered by Barèges town council.

German :

Moderiert von Serge Laroze, Luft- und Raumfahrtingenieur, Lehrer an der Sup’Aéro.

Angeboten von der Gemeindeverwaltung von Barèges.

Italiano :

Ospitato da Serge Laroze, ingegnere di AéroSpatial, professore di Sup’Aéro.

Offerto dal Comune di Barèges.

Espanol :

Presentado por Serge Laroze, ingeniero de AéroSpatial, profesor en Sup’Aéro.

Ofrecido por el ayuntamiento de Barèges.

