Conférence avec Régis CAYROL – Médiathèque Ernest et Louis Lessieux Saint-Pierre-d'Oléron, 6 juin 2025 18:00

3 rue Franck Massé Saint-Pierre-d'Oléron Charente-Maritime

2025-06-06 18:00:00

2025-06-06

2025-06-06

Conférence de l’ancien commissaire de police Régis Cayrol, animée par Roberta Pouget, à la médiathèque de Saint-Pierre d’Oléron. Sur inscription.

Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 76 55 mediatheque@saintpierreoleron.com

English :

Lecture by former police commissioner Régis Cayrol, hosted by Roberta Pouget, at the Saint-Pierre d’Oléron media library. Registration required.

German :

Vortrag des ehemaligen Polizeikommissars Régis Cayrol, moderiert von Roberta Pouget, in der Mediathek von Saint-Pierre d’Oléron. Nach Anmeldung.

Italiano :

Conferenza dell’ex commissario di polizia Régis Cayrol, condotta da Roberta Pouget, presso la mediateca di Saint-Pierre d’Oléron. È richiesta la registrazione.

Espanol :

Conferencia del ex comisario de policía Régis Cayrol, dirigida por Roberta Pouget, en la mediateca de Saint-Pierre d’Oléron. Inscripción obligatoria.

