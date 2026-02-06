Conférence avec Theo Bonnefous

25 place des Artistes Onet-le-Château Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Amoureux de la nature depuis son plus jeune âge, Théo vit au fil des saisons.

Que ce soit les naissances au Printemps, le développement des jeunes en Été, le brame du cerf l’Automne ou encore la faune s’adaptant à la rudesse de l’Hiver, il ne cesse de s’émerveiller devant le vivant.

À 23 ans, il disparaît quotidiennement au petit matin dans la forêt, contemplant comme un enfant les différents moments de vie sauvage qu’il essaye de capter derrière son appareil photo. Se revendiquant naturaliste avant photographe, il ne peut s’empêcher de suivre chaque espèce et individu dans la nature de proximité. Inventorier, suivre, baguer et étudier la faune et la flore est son quotidien, autant par la passion que son métier de naturaliste.

Une conférence sur Photographier la faune sauvage au fils des saisons vous sera proposée par Théo Bonnefous.

En lien avec cette conférence, du 24 mars au 18 avril, retrouvez son travail photographique lors d’une exposition à la Médiathèque Paul Géraldini.

Entrée gratuite

Réservations des Assiettes Apéro

05 65 77 68 06 / krill@onet-le-chateau.fr .

25 place des Artistes Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 68 06 krill@onet-le-chateau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A lover of nature from an early age, Théo lives with the seasons.

L’événement Conférence avec Theo Bonnefous Onet-le-Château a été mis à jour le 2026-02-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)