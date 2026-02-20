Conférence avec Thierry Dalbavie

Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 19:15:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

La lactofermentation et autres conservations de légumes.

.

Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 97 05 88 contact@helmouth.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lacto-fermentation and other vegetable preservatives.

L’événement Conférence avec Thierry Dalbavie Chilhac a été mis à jour le 2026-02-20 par Communauté de communes des rives Haut-Allier