Conférence avec Xavier Chevallier Voie de la Magdelaine Montcornet

Conférence avec Xavier Chevallier

Conférence 1870, les Ardennes sous le feu On résume souvent la guerre de 1870 dans notre département à la seule bataille de Sedan. Si cet événement est un tournant militaire majeur, il a tendance à éclipser la réalité des nombreux autres combats qui ont embrasé le territoire ardennais cet été là.Qu’allons-nous découvrir ensemble ?Lors de cette conférence au Mont Cornu, nous sortirons des sentiers battus pour Dresser l’inventaire complet des engagements armés méconnus de l’été 1870 dans les Ardennes.Analyser l’évolution des tactiques comment les usages militaires ont basculé vers la guerre moderne.Mettre en perspective ces événements qui ont marqué notre sol bien au-delà des remparts de Sedan.Que vous soyez passionné d’histoire, curieux de patrimoine local ou amateur de stratégie militaire, ce rendez-vous est fait pour vous !Informations pratiques Lieu Mont CornuDate 8 mars 2026Heure 17hEntrée au chapeau

Conference: 1870, the Ardennes under fire The war of 1870 in our département is often summed up in terms of the Battle of Sedan. While this event is a major military turning point, it tends to overshadow the reality of the many other battles that set the Ardennes ablaze that summer. What will we discover together? During this conference at Mont Cornu, we’ll go off the beaten track to:Draw up a complete inventory of the little-known armed engagements of the summer of 1870 in the Ardennes.Whether you’re a history buff, curious about local heritage or a fan of military strategy, this is the event for you! Practical information:Location: Mont CornuDate: March 8, 2026Time: 5pmAdmission: by the hatful

