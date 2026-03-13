Conférence Avignon Montréal. L’étonnante odyssée d’une collection d’ex-voto peints Atelier de la Manufacture Aix-en-Provence

Conférence Avignon Montréal. L’étonnante odyssée d’une collection d’ex-voto peints

Jeudi 9 avril 2026 à partir de 18h30. Atelier de la Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 18:30:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Conférence animée par Bernard Cousin, Professeur honoraire d’histoire, Aix Marseille Université.

En 1855, le Sulpicien Etienne Michel Faillon, qui voulait développer le culte de la Vierge de Pitié en Nouvelle France, envoie à Montréal une statue avignonnaise de la Vierge en Pietà, accompagnée d’une trentaine d’ex-voto peints. Pourquoi et comment ces témoignages de la dévotion populaire à Marie ont-ils traversé l’Atlantique ?

Une trentaine d’ex-voto peints provenant de l’église Saint-Didier d’Avignon ont été envoyés en 1855, avec la statue de la Pietà auprès de laquelle ils étaient déposés, à Montréal, à l’initiative du Sulpicien Etienne Michel Faillon, qui voulait développer le culte de la Vierge de Pitié en Nouvelle France. Si le transfert de statues ou de tableaux religieux entre France et Canada a été assez fréquent à cette époque, il semble qu’il s’agisse du seul exemple où des objets de dévotion populaire, les ex-voto peints, aient accompagné les objets sacrés. Pourquoi et comment ? .

Atelier de la Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Lecture by Bernard Cousin, Honorary Professor of History, Aix Marseille University.

L’événement Conférence Avignon Montréal. L’étonnante odyssée d’une collection d’ex-voto peints Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence