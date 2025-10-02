Conférence Avoir de l’autorité sans être autoritaire Tagolsheim

Conférence Avoir de l’autorité sans être autoritaire

rue du Stade Tagolsheim Haut-Rhin

Début : Jeudi 2025-10-02 20:00:00

Conférence et débat tout public professionnels et parents Animé par Bénédicte Valette D’Osia. Petite restauration sur place.

par Bénédicte Valette d’Osia, référente APCOMM Grand Est, formatrrice en communication positive ainsi qu’en pédagogie innovante.

Petite restauration sur place

rue du Stade Tagolsheim 68720 Haut-Rhin Grand Est monde2jeanne@gmail.com

English :

Conference and debate for all: professionals and parents Hosted by Bénédicte Valette D’Osia. Light refreshments on site.

German :

Vortrag und Diskussion für alle: Fachleute und Eltern Moderiert von Bénédicte Valette D’Osia. Kleine Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Conferenza e dibattito per tutti: professionisti e genitori A cura di Bénédicte Valette D’Osia. Disponibile un leggero rinfresco.

Espanol :

Conferencia y debate para todos: profesionales y padres Organizada por Bénédicte Valette D’Osia. Refrigerio.

