Conférence Bactérie: sexe, mort et évolution Amphithéâtre Lucien Cuénot Nancy

Conférence Bactérie: sexe, mort et évolution

Amphithéâtre Lucien Cuénot 11bis/13 rue Godron Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-02-04 18:30:00

fin : 2026-02-04 20:00:00

Date(s) :

2026-02-04

CONF’ DE BIO

THÉMATIQUE GÉNÉRALE L’ÉVOLUTION DE LA BIODIVERSITÉ

Par Cyril Bontemps, Enseignant-chercheur, INRAE Dynamique

des génomes et adaptation microbienne, Université de Lorraine

Petit mais costaud ! Les bactéries, que l’on imagine souvent simples et sans intérêt, mènent en réalité des existences complexes et variées. Tout comme nous, elles ont une véritable vie sociale, faite d’interactions… et même de sexe ! Et ce dernier aspect, loin d’être croustillant pourrait bien être à l’origine d’un tiers des décès humains dans les années à venir.Adultes

0 .

Amphithéâtre Lucien Cuénot 11bis/13 rue Godron Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 99 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

BIO’ CONFERENCE

GENERAL THEME: THE EVOLUTION OF BIODIVERSITY

By Cyril Bontemps, Lecturer-researcher, INRAE Dynamics

and microbial adaptation, Université de Lorraine

Small but mighty! Bacteria, often thought of as simple and uninteresting, actually lead complex and varied lives. Just like us, they have a real social life, made up of interactions? and even sex! And this last, far from titillating, aspect could well be the cause of a third of human deaths in the years to come.

L’événement Conférence Bactérie: sexe, mort et évolution Nancy a été mis à jour le 2026-01-27 par DESTINATION NANCY