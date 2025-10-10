Conférence Badinter au Panthéon Médiathèque Clohars-Carnoët
Conférence Badinter au Panthéon
Médiathèque 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère
Début : 2025-10-10 18:00:00
(Re)découvrez le parcours de vie d’un homme de valeurs ayant donné son nom à notre médiathèque pour avoir marqué la vie juridique et sociale française. .
Médiathèque 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53
