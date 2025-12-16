Conférence Balade à l’exposition internationale des arts décoratifs et industriels de 1925 Espace Simone Veil Limoges
Conférence Balade à l’exposition internationale des arts décoratifs et industriels de 1925 Espace Simone Veil Limoges mercredi 25 février 2026.
Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges Haute-Vienne
Les Amis du Musée des Beaux-Arts de Limoges proposent des débats au cœur de l’actualité artistique. Le thème de cette session sera Balade à l’exposition internationale des arts décoratifs et industriels de 1925 avec la présence du consultant et commissaire associé Laurent Antoine LeMog .
Réservations conseillées. .
Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10 contact@amilim.fr
