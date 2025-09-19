Conférence-balade autour des plantes tinctoriales Maison Paris Nature Paris

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 1 du Parc Floral de Paris.

Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.

Marie-Ange Vincent vous emmène à la découverte des plantes tinctoriales et des teintures végétales, à travers une conférence à la Maison Paris Nature, suivie d’une balade sur le terrain dans le Parc Floral de Paris. La rencontre se terminera à la Maison du Jardin Botanique où elle présentera son exposition intitulée Fioritures : Teintures végétales inspirées de la grotte Chauvet.

Le vendredi 19 septembre 2025

de 14h00 à 16h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://twitter.com/Parisbiodiv