Conférence Balande, les grands décors Maison des associations Royan

Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime

Début : Vendredi 2025-09-19 18:15:00

Après la conférence Balande pour les nuls en 2024 (et puisqu’il n’y a plus de nuls…), nous vous proposons d’étudier un des aspects de l’art du peintre de Charente-Maritime les grands décors de Gaston Balande (1880-1971).

Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine amismuseeroyan@gmail.com

English :

Following on from the « Balande for dummies » conference in 2024 (and since there are no more dummies?), we invite you to study one aspect of the Charente-Maritime painter’s art: the grand decors of Gaston Balande (1880-1971).

German :

Nach dem Vortrag « Balande für Dummies » im Jahr 2024 (und da es keine Dummies mehr gibt?), schlagen wir Ihnen vor, einen Aspekt der Kunst des Malers der Charente-Maritime zu untersuchen: die großen Bühnenbilder von Gaston Balande (1880-1971).

Italiano :

Dopo la conferenza « Balande for dummies » del 2024 (e visto che non ci sono più dummies?), vi invitiamo a studiare un aspetto dell’arte del pittore della Charente-Maritime: i grandi decori di Gaston Balande (1880-1971).

Espanol :

Después de la conferencia « Balande para dummies » en 2024 (y ya que no hay más dummies…), le invitamos a estudiar un aspecto del arte del pintor de Charente-Maritime: los grandes decorados de Gaston Balande (1880-1971).

