Conférence Balande pour les nuls Musée Royan dimanche 21 septembre 2025.

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Début : Dimanche 2025-09-21

2025-09-21

Par Monique de Savignac, historienne de l’art

Gaston Balande (1880-1971) le grand peintre de la région, a peint pendant 70 ans !

Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr

English :

By Monique de Savignac, art historian

Gaston Balande (1880-1971): the region’s great painter, painted for 70 years!

German :

Von Monique de Savignac, Kunsthistorikerin

Gaston Balande (1880-1971): Der große Maler der Region, malte 70 Jahre lang!

Italiano :

Di Monique de Savignac, storica dell’arte

Gaston Balande (1880-1971): il grande pittore della regione, ha dipinto per 70 anni!

Espanol :

Por Monique de Savignac, historiadora del arte

Gaston Balande (1880-1971): el gran pintor de la región, ¡pintó durante 70 años!

