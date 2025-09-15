Conférence Bals publics à Bordeaux Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains
Conférence Bals publics à Bordeaux Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains lundi 15 septembre 2025.
Conférence Bals publics à Bordeaux
Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-15
fin : 2025-09-15
Date(s) :
2025-09-15
Bals publics à Bordeaux entre 18e et 21e siècle, un divertissement très encadré.
Animée par Fabienne Labat, guide conférencière, et organisée par l’Université du Temps Libre (UTL).
Durée 1h30. .
Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 86 13 37
English : Conférence Bals publics à Bordeaux
German : Conférence Bals publics à Bordeaux
Italiano :
Espanol : Conférence Bals publics à Bordeaux
L’événement Conférence Bals publics à Bordeaux Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-20 par OT Andernos-les-Bains