Conférence Bals publics à Bordeaux Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains lundi 15 septembre 2025.

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Début : 2025-09-15

2025-09-15

Bals publics à Bordeaux entre 18e et 21e siècle, un divertissement très encadré.

Animée par Fabienne Labat, guide conférencière, et organisée par l’Université du Temps Libre (UTL).

Durée 1h30. .

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine

