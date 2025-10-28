Conférence BAST « En pratique(s) » 11ième Mois de l’architecture Pavillon de l’architecture Pau

Conférence BAST « En pratique(s) » 11ième Mois de l’architecture

Pavillon de l’architecture 3 Place de la Monnaie Pau Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-10-28

fin : 2025-10-28

2025-10-28

25 septembre 31 octobre 2025

11ième édition du Mois de l’architecture “En pratique(s)”

Le Bureau Architectures Sans Titre (BAST) a été fondé à Toulouse en 2013. Depuis, l’anonymat définit le cadre d’une pratique dans laquelle l’individualité de chacun des associés ou salariés de l’agence s’efface au profit de l’expression du travail collectif. Dans la recherche proactive que tente d’appliquer le bureau aux projets auxquels il s’adresse, s’illustre particulièrement la volonté d’interroger les possibles. À toutes les étapes

de conception une solution s’envisage pour considérer ensuite son

détournement, dans un mouvement perpétuel de remises en question.

BAST est lauréat du Prix Architecture Occitanie 2017, AJAP 2018 et lauréat de la mention spéciale Emerging Architect du Mies Award 2019.

En présence de Louis Leger et Laurent Didier. .

Pavillon de l’architecture 3 Place de la Monnaie Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 99 32 23 contact@pavillondelarchitecture.com

