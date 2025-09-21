Conférence Bastide Marin – Centre d’interprétation du Matrimoine Méditerranéen La Ciotat

Conférence Dimanche 21 septembre, 17h00 Bastide Marin – Centre d’interprétation du Matrimoine Méditerranéen Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Conférence

La Bastide MARIN, un patrimoine « Terre et Mer d’Histoire »

Avec Mireille Benedetti et les Amis de la Bastide MARIN

Bastide Marin – Centre d’interprétation du Matrimoine Méditerranéen 1943 Avenue Guillaume Dulac, 13600 La Ciotat, France La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0665278439 http://www.bastide-marin.eu La Bastide Marin est un monument historique en restauration. Elle est Centre d’interprétation du « Matrimoine Méditerranéen ». Ce concept symbolise l’union entre la Terre mère et la Mer Méditerranée “Mare Nostrum”.

Demeure de navigateurs au long cours, elle était au cœur d’un grand espace agraire où vignes et oliviers fournissaient des récoltes importantes.

Vous y découvrirez un patrimoine architectural de plus de 4 siècles : une Maison de Maître et une ferme. L’écrin naturel, restauré par les membres de l’association La Ciotat, il était une fois est un écolieu qui abrite une ferme pédagogique. Il est également refuge LPO composé de plusieurs jardins aménagés, secrets et harmonieux.

Journées européennes du patrimoine 2025

La Ciotat il était une fois