Conférence > Bayeux ou Caen, Coutances ou Saint-Lô, quelle capitale pour la Basse-Normandie du Moyen-Age? Saint-Lô

Informations pratiques

Saint-Lô

Conférence > Bayeux ou Caen, Coutances ou Saint-Lô, quelle capitale pour la Basse-Normandie du Moyen-Age?

Rue Maréchal Juin Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 18:00:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Rendez-vous aux Archives Départementales de Saint-Lô le mercredi 16 septembre prochain à 18h pour la conférence :

BAYEUX OU CAEN, COUTANCES OU SAINT-LÔ, QUELLE CAPITALE POUR LA BASSE-NORMANDIE DU MOYEN-AGE?

Bayeux est une ville beaucoup plus ancienne que Caen, puisqu’elle remonte au Ier siècle de notre ère. La fondation de Caen, au XIe siècle, va changer la donne. La ville nouvelle est née par la volonté ducale et elle se pose très vite en sérieuse concurrente pour Bayeux. Celle-ci connaît sans doute son apogée sous le long épiscopat d’Odon de Conteville (1050-1097), mais elle est frappée de plein fouet par le siège de 1105, au cours duquel elle est détruite par l’armée d’Henri Beauclerc. Dès lors, Caen va pouvoir prendre son essor et elle l’emporte largement sur Bayeux dès le XIIe siècle sur le plan économique. Bayeux garde cependant un atout, son évêché : elle reste ainsi la capitale religieuse du diocèse, alors que Caen s’affirme comme une capitale « régionale », sur le plan économique comme sur le plan politique.

Outre Bayeux et Caen, d’autres villes se développent en Normandie occidentale au cours du Moyen Âge et l’on pourrait faire une étude parallèle en comparant l’évolution des villes de Coutances et de Saint-Lô. La conférence sera consacrée pour l’essentiel à Bayeux et à Caen, mais elle abordera rapidement le cas de ces deux villes du département de la Manche.

François NEVEUX,

Professeur émérite d’histoire du Moyen Âge de l’université de Caen

Président de la Fédération des Sociétés historiques et archéologiques de Normandie (FSHAN) .

Rue Maréchal Juin Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 75 10 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence > Bayeux ou Caen, Coutances ou Saint-Lô, quelle capitale pour la Basse-Normandie du Moyen-Age?

L’événement Conférence > Bayeux ou Caen, Coutances ou Saint-Lô, quelle capitale pour la Basse-Normandie du Moyen-Age? Saint-Lô a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Saint-Lô