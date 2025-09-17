Conférence « Beauté cachées, beautés trouvées » Ordre des architectes PACA Marseille

Conférence « Beauté cachées, beautés trouvées » Mercredi 17 septembre, 19h00 Ordre des architectes PACA Bouches-du-Rhône

entrée libre

Dans le cadre de son cycle sur la « beauté, la maison de l’architecture et de la ville vous invite à la conférence de Pascal Urbain le mercredi 17 septembre 2025 19h à Marseille.

Avec enthousiasme, le petit d’Homme anticipe des figures dans le chaos : cette lune, c’est la terre ; cette façade, un rideau ; et vos jours sont mes nuits. L’imagination du jeune Sapiens lui fait aimer ce qui n’est pas, ou si peu que pas, ou si bien que possible…

La beauté s’ensuit. L’imagination requise pour la trouver a des effets contrastés. Certains sont regrettables : confondre ceci, qu’on voit, et cela qu’on suppose ; prendre des vessies pour des lanternes, par exemple. D’autres sont féconds : inventer le palais à cour italien en voulant restituer l’atrium romain, par exemple ; inventer la lanterne en observant une vessie.

En sorte que dans une société qui se méfie des apparences, des commanditaires peuvent mépriser la beauté mais en apprécier les effets. Confronté à de tels clients, un architecte doit taire ses amours coupables avec Vénus. Ainsi la beauté, qui fut brandie comme un trophée, redeviendrait ce qu’elle fut le plus souvent : un secret d’ateliers, ou d’alcôves.

Conférence par Pascal Urbain, architecte.

Ordre des architectes PACA 12 boulevard théodore thurner 13006 Marseille

Gdf Suez – futur Musée Magritte (Bruxelles, 2009) – Hôtel du Lotto – photo Pur 20080806.