Conférence Beauté et créativité dans l’art place de Forbin La Barben

Conférence Beauté et créativité dans l’art
Vendredi 27 février 2026 à partir de 19h. place de Forbin Espace des Cèdres La Barben Bouches-du-Rhône
Luc Templier, talentueux artiste franco-belge, en résidence d’artiste dans le Vaucluse, animera cette conférence.
Peintre, calligraphe et écrivain, vous pourrez également contempler quelques-unes de ses œuvres à cette occasion.
Proposée par la municipalité de La Barben et l’association les Étoiles plein les mains, cette conférence est ouverte à tous (adulte/enfant), d’une durée d’environ une heure suivie d’un échange avec le public.
place de Forbin Espace des Cèdres La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 18 89
English :
The french-belgian artist Luc Templier will animate this conference about beauty and art.
