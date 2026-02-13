Conférence : Belle des Bois, Théâtre de Saint-Dizier, Saint-Dizier

Conférence : Belle des Bois Jeudi 26 mars, 18h30 Théâtre de Saint-Dizier Haute-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-26T18:30:00+01:00 – 2026-03-26T20:30:00+01:00

La martre des pins (Martes martes) est un petit carnivore forestier méconnu, particulièrement discret et insaisissable, qui appartient à la famille des mustélidés, comme ses cousines la fouine ou l’hermine. Après le renard et le chat forestier, le photographe animalier Fabrice Cahez, auteur d’une douzaine d’ouvrages, s’est pris de passion pour cette « Belle des bois», afin de mieux la faire connaître et de la réhabiliter.

Pour mener à bien ce travail, qui constitue une première sur le sujet et s’inscrit dans la continuité naturaliste et militante des précédents, plusieurs centaines d’heures d’affût, étalées sur plus de cinq années, lui ont été nécessaires.

Les images obtenues sont intégrées dans un diaporama inédit qui présente également toute la vie forestière, des grands et petits mammifères aux oiseaux,en passant par les paysages et les végétaux.

Il est soutenu par un texte personnel, rédigé dans le style humoristique etpoétique, qui est la griffe… de cet auteur !

Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

Dans le cadre du cycle dédié à l’arbre et à la forêt, la ville de Saint-Dizier et la LPO Champagne-Ardenne accueillent Fabrice CAHEZ, écrivain, photographe et naturaliste. Saint-Dizier LPO

Fabrice CAHEZ- Ville de Saint-Dizier