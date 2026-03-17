Conférence Bellenaves, sous la Résistance 1944 Salle socioculturelle Bellenaves

Conférence Bellenaves, sous la Résistance 1944

Salle socioculturelle Place de la Mairie Bellenaves Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 18:30:00

fin : 2026-04-14 20:30:00

Date(s) :

2026-04-14

Henri-Férreol BILLY donnera une conférence sur le thème de la Résistance dans nos campagnes, à Bellenaves et dans ses environs.

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Salle socioculturelle Place de la Mairie Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 39 75

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English :

Henri-Férreol BILLY will give a talk on the theme of the Resistance in the countryside around Bellenaves.

L’événement Conférence Bellenaves, sous la Résistance 1944 Bellenaves a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme Val de Sioule