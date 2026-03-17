Conférence Bellenaves, sous la Résistance 1944 Salle socioculturelle Bellenaves
Conférence Bellenaves, sous la Résistance 1944 Salle socioculturelle Bellenaves mardi 14 avril 2026.
Conférence Bellenaves, sous la Résistance 1944
Salle socioculturelle Place de la Mairie Bellenaves Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 18:30:00
fin : 2026-04-14 20:30:00
Date(s) :
2026-04-14
Henri-Férreol BILLY donnera une conférence sur le thème de la Résistance dans nos campagnes, à Bellenaves et dans ses environs.
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Salle socioculturelle Place de la Mairie Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 39 75
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English :
Henri-Férreol BILLY will give a talk on the theme of the Resistance in the countryside around Bellenaves.
L’événement Conférence Bellenaves, sous la Résistance 1944 Bellenaves a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme Val de Sioule