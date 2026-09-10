Informations pratiques

Conférence « Benjamin Raspail et les Invalides du travail » par Christophe Balland, Collectif Maison Raspail Dimanche 20 septembre, 11h00 Maison Raspail Val-de-Marne

Entrée libre et gratuite, sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Le 14 juillet 1881, date hautement symbolique pour celui qui fit adopter le 14 juillet comme fête nationale en 1880, Benjamin Raspail dépose un projet de loi prévoyant, d’une part, l’aliénation des diamants de la Couronne de France, et, d’autre part, la création d’une caisse des invalides du travail alimentée par le produit de la vente. Parmi les signataires figurent notamment Martin Nadeau et Georges Clemenceau. La loi est votée par l’Assemblée Nationale mais bloquée par le Sénat. Après de multiples reports et suspensions, le projet est finalement accepté en 1886, ouvrant la voie à la vente effective des bijoux. Pour autant, la création de la caisse des invalides du travail défendue par Benjamin et son frère Camille est différée. On lui préfère la création d’une caisse pour les Musées nationaux. Il faudra attendre avril 1898 pour que soit votée une loi relative aux « Responsabilités des Accidents dont les Ouvriers sont victimes dans leur Travail » portée depuis 1880 par « l’ouvrier-député » Martin Nadaud, ami des Raspail. Cette conférence revient sur le long processus parlementaire ayant mené à la reconnaissance des accidents du travail par la République et sur le rôle qu’y ont joué Benjamin et Camille Raspail.

Trois autres conférences sont planifiées :

François Jarrige : « Le travail et la question des machines, de Raspail à l’IA » (23/09, 20 h 30), Lieu : Orangerie

Anne Debarre : « L’invisibilisation du travail domestique » (25/09, 20 h 30), Lieu : Orangerie

Samia Myers : « L’écriture du travail chez les écrivains prolétariens » (27/09, 11 h) Lieu : Maison Raspail

Maison Raspail 13 rue Gallieni 94230 Cachan Cachan 94230 Val-de-Marne Île-de-France Situé dans le parc Raspail près de l’Hôtel de Ville, le « château Raspail », ou plus véritablement la Maison Raspail est un bâtiment historique sous-utilisé. Propriété de la Ville, la maison tire son nom de François-Vincent Raspail, qui y a habité de 1863 à 1878. L’ensemble (maison et jardin-parc) a été légué par son fils, Benjamin, au département de la Seine en 1899. Une partie est classée à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques. RER B : station Arcueil-Cachan (descendre le boulevard Carnot). Bus lignes162, 184 et 187 : arrêt Mairie de Cachan (L’Orangerie à 20 mètres)

Conférence « Benjamin Raspail et les Invalides du travail »

Maximilien Luce, « Hommes aux travail » vers 1930 © fonds Poulaille, Cachan, dossier « Maximilien Luce », cote 339.