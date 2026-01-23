Conférence Berian Des bêtes, des hommes et des mascottes Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges

Conférence Berian Des bêtes, des hommes et des mascottes

Musée Pierre Noël 11 Rue Saint Charles Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-14 14:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Dans le cadre des conférences Temps de guerre , organisées en partenariat avec la Société Philomatique Vosgienne et le Musée Pierre Noël de Saint-Dié, nous vous proposons un nouveau rendez-vous en duo devenu presque annuel, cette fois-ci sur les bêtes , compagnons de routes des hommes.

Les animaux n’ont pas toujours été des objets pour se nourrir, pour chasser, pour garder le bétail. Certains sont devenus des compagnons de route terrestre comme céleste et spirituel à l’image du chat, quand d’autres ont été l’âme chevaleresque la plus respectée à l’instar du faucon. Il en est ainsi depuis que les dieux ont eut ou ont été eux-mêmes des animaux, tels les corbeaux attribués à Lug le celte ou à Wotan le germain.

Deuxième conférence par Axel Balland Les mascottes dans l’armée française des origines à nos jours

Axel reviendra quant à lui sur les animaux adoptés par des soldats ainsi que sur les mascottes de divers régiments de l’armée français.Tout public

0 .

Musée Pierre Noël 11 Rue Saint Charles Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 7 67 87 00 43 berian.association@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Temps de guerre series of conferences organized in partnership with the Société Philomatique Vosgienne and the Musée Pierre Noël in Saint-Dié, we’re offering a new duo event that has become an almost annual fixture, this time on the subject of beasts , man’s fellow travelers.

Animals have not always been objects for feeding, hunting or herding. Some, like the cat, have become companions on earth as well as in heaven and spirit, while others, like the falcon, have been the most respected of chivalrous souls. This has been the case since the gods themselves had or were animals, such as the ravens attributed to Celtic Lug or Germanic Wotan.

Second lecture by Axel Balland: Mascots in the French army from the beginning to the present day

Axel will talk about animals adopted by soldiers, as well as the mascots of various French army regiments.

L’événement Conférence Berian Des bêtes, des hommes et des mascottes Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-01-23 par OT SAINT DIE DES VOSGES