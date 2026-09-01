Conférence Berian : Les lacs des hauts Les Rouges-Eaux
vendredi 25 septembre 2026 · Les Rouges-Eaux
Informations pratiques
Les Rouges-Eaux
Conférence Berian : Les lacs des hauts
44 La Cense de St-Dié Les Rouges-Eaux Vosges
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25 20:45:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Nés des tout derniers glaciers vosgiens, ces lacs d’altitude ont bien des histoires à vous raconter, entre nature, légendes, paysages et patrimoine. Avant la conférence, il est possible de déguster les produits locaux de l’auberge.Tout public
5 .
44 La Cense de St-Dié Les Rouges-Eaux 88600 Vosges Grand Est +33 3 29 50 56 93
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English :
Formed from the last remaining glaciers in the Vosges, these high-altitude lakes have many stories to tell—about nature, legends, landscapes, and heritage. Before the lecture, you can sample local products at the inn.
L’événement Conférence Berian : Les lacs des hauts Les Rouges-Eaux a été mis à jour le 2026-09-09 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES