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AGENDA · Les Rouges-Eaux

Conférence Berian : Les lacs des hauts Les Rouges-Eaux

vendredi 25 septembre 2026 · Les Rouges-Eaux

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
20:45:00
Adresse
44 La Cense de St-Dié
Ville
88600 Les Rouges-Eaux
Département
Vosges
Tarif
5 Tarif de base - plein tarif

Les Rouges-Eaux

Conférence Berian : Les lacs des hauts

44 La Cense de St-Dié Les Rouges-Eaux Vosges

Tarif : – – EUR
5
Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25 20:45:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Nés des tout derniers glaciers vosgiens, ces lacs d’altitude ont bien des histoires à vous raconter, entre nature, légendes, paysages et patrimoine. Avant la conférence, il est possible de déguster les produits locaux de l’auberge.Tout public
5  .

44 La Cense de St-Dié Les Rouges-Eaux 88600 Vosges Grand Est +33 3 29 50 56 93 

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English :

Formed from the last remaining glaciers in the Vosges, these high-altitude lakes have many stories to tell—about nature, legends, landscapes, and heritage. Before the lecture, you can sample local products at the inn.

L’événement Conférence Berian : Les lacs des hauts Les Rouges-Eaux a été mis à jour le 2026-09-09 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES