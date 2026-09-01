Informations pratiques

Les Rouges-Eaux

Conférence Berian : Les lacs des hauts

44 La Cense de St-Dié Les Rouges-Eaux Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25 20:45:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Nés des tout derniers glaciers vosgiens, ces lacs d’altitude ont bien des histoires à vous raconter, entre nature, légendes, paysages et patrimoine. Avant la conférence, il est possible de déguster les produits locaux de l’auberge.Tout public

5 .

44 La Cense de St-Dié Les Rouges-Eaux 88600 Vosges Grand Est +33 3 29 50 56 93

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English :

Formed from the last remaining glaciers in the Vosges, these high-altitude lakes have many stories to tell—about nature, legends, landscapes, and heritage. Before the lecture, you can sample local products at the inn.

L’événement Conférence Berian : Les lacs des hauts Les Rouges-Eaux a été mis à jour le 2026-09-09 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES