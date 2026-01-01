Conférence Berian Les lacs du massif vosgien Auberge de la Cholotte Saint-Dié-des-Vosges

Conférence Berian Les lacs du massif vosgien

Auberge de la Cholotte 44 La cense de Saint-Dié Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-30 20:45:00

Du lac de Pierre-Percée au Lachtelweiher, le massif des Vosges est riche de ces lieux magiques et à la biodiversité insoupçonnée. Traversez la montagne vosgienne le temps d’une soirée et partez à la découverte de leurs secrets d’hier et d’aujourd’hui.Tout public

Auberge de la Cholotte 44 La cense de Saint-Dié Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 50 56 93 berian.association@hotmail.com

From the Lac de Pierre-Percée to the Lachtelweiher, the Vosges mountains are rich in magical places with unsuspected biodiversity. Cross the Vosges mountains for an evening and discover their secrets, past and present.

