Conférence « Bernard-Germain Étienne de La Ville, comte de Lécépède » Musée et Parc Buffon Montbard

Conférence « Bernard-Germain Étienne de La Ville, comte de Lécépède » Musée et Parc Buffon Montbard dimanche 21 septembre 2025.

Conférence « Bernard-Germain Étienne de La Ville, comte de Lécépède » Dimanche 21 septembre, 11h00 Musée et Parc Buffon Côte-d’Or

Rendez-vous au musée Buffon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, assistez à la conférence de Stéphane Schmitt, directeur de recherche au CNRS, « Bernard-Germain Étienne de La Ville, comte de Lécépède ».

Bernard-Germain de Lacépède est une personnalité française de premier plan, qui fut actif dans plusieurs domaines, de la fin de l’Ancien Régime à la Restauration. Mais c’est surtout dans le domaine scientifique qu’il s’illustra. Formé à la lecture de l’Histoire Naturelle de Buffon, il poursuivit cet ouvrage, dont il publia les volumes sur les reptiles, les poissons et les cétacés. Professeur au Muséum national d’Histoire naturelle, il développa notamment des vues sur les transformations subies par les espèces et sur l’adapatation des animaux à leur environnnement, contribuant ainsi à ouvrir la voie à la théorie de l’évolution. Cette conférence présentera les différentes facettes du personnage.

Musée et Parc Buffon Rue du Parc Buffon, 21500 Montbard, France Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380925042 https://www.musee-parc-buffon.fr Le Musée Buffon est installé dans les anciennes écuries de Buffon, construites au XVIIIe siècle, dans le style des Orangerie de la même époque. Aménagé par Buffon au XVIIIe siècle, le parc est intimement lié à l’histoire du château des ducs de Bourgogne sur lequel il est construit.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Joseph Ducreux / Paris musées