Conférence Bernardvillé
Conférence Bernardvillé samedi 29 novembre 2025.
Conférence
1 Chemin de Compostelle Bernardvillé Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-29 15:00:00
fin : 2025-11-29 16:30:00
Date(s) :
2025-11-29
Conférence Jésus sur les tympans de la cathédrale de Strasbourg par François Muller, guide conférencier.
1 Chemin de Compostelle Bernardvillé 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 79 68 13 34 framathatterer@orange.fr
English :
Lecture Jésus sur les tympans de la cathédrale de Strasbourg by François Muller, tour guide.
German :
Vortrag Jesus auf dem Tympanon des Straßburger Münsters von François Muller, Fremdenführer und Conferencier.
Italiano :
Conferenza su Gesù sui pennacchi della Cattedrale di Strasburgo di François Muller, guida e conferenziere.
Espanol :
Conferencia sobre Jesús en las enjutas de la catedral de Estrasburgo a cargo de François Muller, guía y conferenciante.
