Conférence Bernardvillé

Conférence

1 Chemin de Compostelle Bernardvillé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-29 16:30:00

Date(s) :

2025-11-29

Conférence Jésus sur les tympans de la cathédrale de Strasbourg par François Muller, guide conférencier.

1 Chemin de Compostelle Bernardvillé 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 79 68 13 34 framathatterer@orange.fr

English :

Lecture Jésus sur les tympans de la cathédrale de Strasbourg by François Muller, tour guide.

German :

Vortrag Jesus auf dem Tympanon des Straßburger Münsters von François Muller, Fremdenführer und Conferencier.

Italiano :

Conferenza su Gesù sui pennacchi della Cattedrale di Strasburgo di François Muller, guida e conferenziere.

Espanol :

Conferencia sobre Jesús en las enjutas de la catedral de Estrasburgo a cargo de François Muller, guía y conferenciante.

