Conférence Bernin les plis et la chair Salle du Vieux Temple Charnay-lès-Mâcon

Salle du Vieux Temple 12 rue de la Verchère Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire
Enfant chéri de la Rome baroque, Bernin est au cœur de l’histoire des arts. Sculpteur, architecte, urbaniste, il sut élever la complicité du marbre et de la chair au sommet de la représentation du corps. Ses frémissantes et sensuelles mystiques, Ses incroyables et héroïques évanouissements parlent non seulement de toute une époque mais reflètent également les passions humaines comme une danse de marbre entre ciel et terre. .
Salle du Vieux Temple 12 rue de la Verchère Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
