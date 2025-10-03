Conférence Bernin les plis et la chair Salle du Vieux Temple Charnay-lès-Mâcon

Conférence Bernin les plis et la chair

Salle du Vieux Temple 12 rue de la Verchère Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15 19:00:00

fin : 2026-01-15 20:30:00

Date(s) :

2026-01-15

Enfant chéri de la Rome baroque, Bernin est au cœur de l’histoire des arts. Sculpteur, architecte, urbaniste, il sut élever la complicité du marbre et de la chair au sommet de la représentation du corps. Ses frémissantes et sensuelles mystiques, Ses incroyables et héroïques évanouissements parlent non seulement de toute une époque mais reflètent également les passions humaines comme une danse de marbre entre ciel et terre. .

Salle du Vieux Temple 12 rue de la Verchère Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : Conférence Bernin les plis et la chair

German : Conférence Bernin les plis et la chair

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence Bernin les plis et la chair Charnay-lès-Mâcon a été mis à jour le 2025-10-03 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)