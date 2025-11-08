Conférence Bernon et Odon, les deux premiers abbés de Cluny et de Déols Déols

Conférence Bernon et Odon, les deux premiers abbés de Cluny et de Déols

Les Amis de l’Abbay vous invite à une conférence Bernon et Odon, les deux premiers abbés de Cluny et de Déols par Didier Dubant, docteur en histoire.

Le 2 septembre 917, Ebbes le Noble Seigneur de Déols fonde, en Bas-Berry, l’abbaye bénédictine Notre-Dame de Déols. Par cet acte, Ebbes le Noble agit à l’image de son suzerain, Guillaume Iᵉʳ, duc d’Aquitaine, qui a fondé le 2 septembre 909 ou 910 l’abbaye bénédictine de Cluny.

La comparaison des chartes de fondation des deux établissements révèle un mode de rédaction très proche. Les deux premiers abbés de Déols, Bernon (917-926) et Odon (926-942), furent à la fois abbés de Cluny, de Déols, mais aussi de Massay.

La personnalité et les liens qui unissaient Bernon et Odon méritent donc également d’être examinés, car c’est de son vivant que Bernon a désigné son cher Odon pour lui succéder comme abbé, selon ses propres paroles, à la fois à la tête de Cluny, de Massay et de Déols. .

The Friends of the Abbey invite you to a lecture: Bernon et Odon, les deux premiers abbés de Cluny et de Déols (Bernon and Odon, the first two abbots of Cluny and Déols) by Didier Dubant, Doctor of History.

Die Freunde der Abtei laden Sie zu einem Vortrag ein: Bernon und Odon, die beiden ersten Äbte von Cluny und Déols von Didier Dubant, Doktor der Geschichte.

Gli Amici dell’Abbazia vi invitano alla conferenza: Bernon e Odon, i primi due abati di Cluny e Déols di Didier Dubant, dottore in storia.

Los Amigos de la Abadía le invitan a la conferencia: Bernon y Odon, los dos primeros abades de Cluny y Déols , a cargo de Didier Dubant, doctor en Historia.

