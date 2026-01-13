Conférence Bertrand Badie L’art de la paix . Amphithéâtre Guillemin Mâcon

Conférence Bertrand Badie L’art de la paix .

Amphithéâtre Guillemin 18 Cours Moreau Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24 22:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Lamartine pour le temps présent.

Conférence de Bertrand Badie L’Art de la Paix .

La question de la paix est dramatiquement actuelle. Lamartine, diplomate, voyageur, ministre des Affaires étrangères du Gouvernement provisoire avait une approche pacifique.

Bertrand Badie, professeur émérite à l’IEP de Paris, auteur du livre “ L’Art de la paix proposera lors de sa conférence, une approche pour la construction d’une paix durable qui n’est pas simplement l’absence momentanée de guerre.

En ouverture de la rencontre des élèves des lycées de Mâcon évoqueront le contexte européen au temps de Lamartine après les guerres napoléoniennes, traité de Vienne, tensions entre empires et nations soumises. Ils rappelleront les valeurs l’approche pacifique des réalités géopolitiques de Lamartine qui fut aussi diplomate, voyageur en Orient, en Europe, pilote de la Révolution de 1848, Ministre des Affaires Etrangères du Gouvernement provisoire.

Bertrand Badie, professeur émérite à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, auteur de nombreux ouvrages sur les questions internationales, en particulier en 2024 de l’Art de la Paix donnera une conférence sur la manière dont nous pouvons construire une paix durable.

Bertrand Badie cherche à situer la paix dans les nouvelles relations internationales, en dissociant ce concept de celui de non-guerre auquel la pensée politique européenne et la science politique l’ont associé depuis la construction des Etats-nations modernes. Optant pour une approche substantielle de la paix, il définit neuf vertus que celle-ci doit revêtir pour s’accomplir.

Echanges avec le public

Après sa conférence, Bertrand Badie dédicacera ses deux derniers ouvrages L’Art de la Paix ( Flammarion, 2024) et Par delà la puissance et la guerre la mystérieuse énergie sociale ( Ed.Odile Jacob, 2025).La question de la paix est dramatiquement actuelle. Lamartine, diplomate, voyageur, ministre des Affaires étrangères du Gouvernement provisoire avait une approche pacifique. Bertrand Badie, professeur émérite à l’IEP de Paris, auteur du livre “ L’Art de la paix proposera lors de sa conférence, une approche pour la construction d’une paix durable qui n’est pas simplement l’absence momentanée de guerre. .

Amphithéâtre Guillemin 18 Cours Moreau Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Bertrand Badie L’art de la paix .

L’événement Conférence Bertrand Badie L’art de la paix . Mâcon a été mis à jour le 2026-01-13 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)