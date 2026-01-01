Conférence Beyond Mentalism Radek Hoffman Salle Miyet (à l’étage) Bourg-de-Péage

Conférence Beyond Mentalism Radek Hoffman

Début : 2026-01-23 20:45:00

fin : 2026-01-23

2026-01-23

La Conférence Beyond Mentalism de Radek propose une approche différente de celle des mentalistes traditionnels.

Salle Miyet (à l’étage) Centr culturel Jean Cocteau Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes jimspely@club-internet.fr

English :

Radek’s Beyond Mentalism Conference takes a different approach from traditional mentalists.

