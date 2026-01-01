Conférence Bien bouger pour son bien-être

Salle Yves Quintin Saint-Goazec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13 14:30:00

fin : 2026-01-13

Date(s) :

2026-01-13

Conférence Bien bouger pour son bien-être , sur l’activité physique adaptée aux seniors aura lieu le mardi 13 janvier 2026 à 14 h 30, à Saint Goazec

> Salle Yves-Quintin, rue du stade

> par l’association Défi santé nutrition

> Entrée gratuite avec inscription pour le programme à l’issue de la conférence.

> Renseignements: Mylène Le Stum 07 56 82 70 60 .

Salle Yves Quintin Saint-Goazec 29520 Finistère Bretagne +33 7 56 82 70 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Bien bouger pour son bien-être

L’événement Conférence Bien bouger pour son bien-être Saint-Goazec a été mis à jour le 2026-01-08 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou