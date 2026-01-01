Conférence Bien bouger pour son bien-être Saint-Goazec
Salle Yves Quintin Saint-Goazec Finistère
Conférence Bien bouger pour son bien-être , sur l’activité physique adaptée aux seniors aura lieu le mardi 13 janvier 2026 à 14 h 30, à Saint Goazec
> Salle Yves-Quintin, rue du stade
> par l’association Défi santé nutrition
> Entrée gratuite avec inscription pour le programme à l’issue de la conférence.
> Renseignements: Mylène Le Stum 07 56 82 70 60 .
Salle Yves Quintin Saint-Goazec 29520 Finistère Bretagne +33 7 56 82 70 60
