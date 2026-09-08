Conférence : bien manger pour bien courir Mairie Saint-Didier-en-Velay Saint-Didier-en-Velay
jeudi 15 octobre 2026 · Mairie Saint-Didier-en-Velay · Saint-Didier-en-Velay
Informations pratiques
Saint-Didier-en-Velay
Conférence : bien manger pour bien courir
Mairie Saint-Didier-en-Velay 2 boulevard de Pélissac Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 20:00:00
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-10-15
L’association Désidétrail vous propose une soirée conférence autour de l’alimentation du coureur : « Du petit-déjeuner au ravitaillement, bien manger pour bien courir! ».
.
Mairie Saint-Didier-en-Velay 2 boulevard de Pélissac Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The D%E9sid%E9trail association invites you to an evening lecture on nutrition for runners: « From breakfast to aid stations: Eat well to run well! »
L’événement Conférence : bien manger pour bien courir Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Loire Semène
À voir aussi à Saint-Didier-en-Velay (Haute-Loire)
- Course Les Pavés Saint-Didier Saint-Didier-en-Velay 27 septembre 2026
- [MOIS DE LA RANDO] Balade commentée sur la Balade de l’Histoire de la Terre Faubourg de la Péchoire Saint-Didier-en-Velay 4 octobre 2026
- Semaine bleue Saint-Didier-en-Velay 5 octobre 2026
- Salon Rétro Gaming Place de la Halle Saint-Didier-en-Velay 10 octobre 2026
- La Marche Rose Place de la Halle Saint-Didier-en-Velay 18 octobre 2026