Conférence : bien manger pour bien courir Mairie Saint-Didier-en-Velay Saint-Didier-en-Velay

Informations pratiques

Saint-Didier-en-Velay

Conférence : bien manger pour bien courir

Mairie Saint-Didier-en-Velay 2 boulevard de Pélissac Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 20:00:00

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

L’association Désidétrail vous propose une soirée conférence autour de l’alimentation du coureur : « Du petit-déjeuner au ravitaillement, bien manger pour bien courir! ».

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Mairie Saint-Didier-en-Velay 2 boulevard de Pélissac Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

The D%E9sid%E9trail association invites you to an evening lecture on nutrition for runners: « From breakfast to aid stations: Eat well to run well! »

L’événement Conférence : bien manger pour bien courir Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Loire Semène