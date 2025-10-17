Conférence bien manger pour bien vieillir Médiathèque Urt

Conférence bien manger pour bien vieillir

Conférence bien manger pour bien vieillir Médiathèque Urt vendredi 17 octobre 2025.

Conférence bien manger pour bien vieillir

Médiathèque 156 rue de gascogne Urt Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-17

Date(s) :
2025-10-17

Animée par la diététicienne nutritionniste Amélie Ballanger. Sur réservation.   .

Médiathèque 156 rue de gascogne Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 01 60  mediatheque@urt.fr

English : Conférence bien manger pour bien vieillir

German : Conférence bien manger pour bien vieillir

Italiano :

Espanol : Conférence bien manger pour bien vieillir

L’événement Conférence bien manger pour bien vieillir Urt a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme Pays Basque