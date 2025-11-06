Conférence bien penser sa réno salle communale Guissény

Conférence bien penser sa réno salle communale Guissény jeudi 6 novembre 2025.

salle communale 7B rue du chanoine rannou Guissény Finistère

Début : 2025-11-06 18:00:00

fin : 2025-11-06 20:00:00

2025-11-06

Dans le cadre de l’Automne Zéro Carbone, la CLCL, en partenariat avec Ener’gence, propose une conférence Bien penser sa réno .

Cette conférence a pour objectif d’aider les propriétaires de maison individuelle à bien comprendre les étapes, les enjeux et les bénéfices d’une rénovation performante. Une conseillère Tinergie, le service public de la rénovation énergétique du Pays de Brest, sera présente pour guider les propriétaires face aux multiples questions que soulève la rénovation et les aider à initier un projet dans de bonnes conditions.

Tinergie est le service public local de la rénovation énergétique du Pays de Brest. Un service piloté par votre intercommunalité et dont l’accueil est assuré par Ener’gence, l’agence Énergie Climat du Pays de Brest. Atelier sur inscription. .

