Conférence Bien plus que des gènes Muséum-Aquarium Nancy

Conférence Bien plus que des gènes

Muséum-Aquarium 34 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-29 18:30:00

fin : 2026-04-29 20:00:00

Date(s) :

2026-04-29

CONF’ DE BIO

THÉMATIQUE GÉNÉRALE L’ÉVOLUTION DE LA BIODIVERSITÉ

Par Dominique Chardard, Enseignant-chercheur, Laboratoire

Animal et Agroécosystèmes, Université de Lorraine

En plus de leurs gènes, les êtres vivants transmettent-ils aussi une partie de ce qu’ils ont vécu ? Les travaux de ces dernières décennies montrent que les évènements vécus, l’alimentation, ou les molécules rencontrées, peuvent avoir un effet sur l’individu, voire sur sa descendance. Ce domaine de l’épigénétique améliore notre vision des mécanismes de l’évolution et révèle une source de variation des individus encore méconnue.Adultes

0 .

Muséum-Aquarium 34 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 99 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

BIO’ CONFERENCE

GENERAL THEME: THE EVOLUTION OF BIODIVERSITY

By Dominique Chardard, Lecturer, Animal and Agroecosystems Laboratory

Animal and Agroecosystems Laboratory, Université de Lorraine

In addition to their genes, do living beings also pass on a part of what they have experienced? Research over the last few decades has shown that events, food or molecules encountered can have an effect on the individual, and even on his or her descendants. This field of epigenetics improves our understanding of evolutionary mechanisms, and reveals a source of variation in individuals that is still little-known.

L’événement Conférence Bien plus que des gènes Nancy a été mis à jour le 2026-02-14 par DESTINATION NANCY