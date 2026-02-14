Conférence Bien plus que des gènes Muséum-Aquarium Nancy
Conférence Bien plus que des gènes
Muséum-Aquarium 34 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle
Début : Mercredi Mercredi 2026-04-29 18:30:00
fin : 2026-04-29 20:00:00
CONF’ DE BIO
THÉMATIQUE GÉNÉRALE L’ÉVOLUTION DE LA BIODIVERSITÉ
Par Dominique Chardard, Enseignant-chercheur, Laboratoire
Animal et Agroécosystèmes, Université de Lorraine
En plus de leurs gènes, les êtres vivants transmettent-ils aussi une partie de ce qu’ils ont vécu ? Les travaux de ces dernières décennies montrent que les évènements vécus, l’alimentation, ou les molécules rencontrées, peuvent avoir un effet sur l’individu, voire sur sa descendance. Ce domaine de l’épigénétique améliore notre vision des mécanismes de l’évolution et révèle une source de variation des individus encore méconnue.Adultes
Muséum-Aquarium 34 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 99 97
English :
BIO’ CONFERENCE
GENERAL THEME: THE EVOLUTION OF BIODIVERSITY
By Dominique Chardard, Lecturer, Animal and Agroecosystems Laboratory
Animal and Agroecosystems Laboratory, Université de Lorraine
In addition to their genes, do living beings also pass on a part of what they have experienced? Research over the last few decades has shown that events, food or molecules encountered can have an effect on the individual, and even on his or her descendants. This field of epigenetics improves our understanding of evolutionary mechanisms, and reveals a source of variation in individuals that is still little-known.
