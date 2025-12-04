CONFÉRENCE BIEN VIEILLIR Collioure

CONFÉRENCE BIEN VIEILLIR

13 Rue Jules Michelet Collioure Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-04 10:00:00

fin : 2025-12-04 12:00:00

2025-12-04

Une conférence claire et pleine de conseils utiles pour prendre soin de vous dès aujourd’hui !

Vous pourrez poser vos questions et échanger librement avec des professionnels bienveillants.

13 Rue Jules Michelet Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 05 66

English :

A clear conference full of useful tips for taking care of yourself today!

You’ll be able to ask questions and talk freely with caring professionals.

