CONFÉRENCE BIEN VIEILLIR Collioure
CONFÉRENCE BIEN VIEILLIR Collioure jeudi 4 décembre 2025.
CONFÉRENCE BIEN VIEILLIR
13 Rue Jules Michelet Collioure Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-04 10:00:00
fin : 2025-12-04 12:00:00
Date(s) :
2025-12-04
Une conférence claire et pleine de conseils utiles pour prendre soin de vous dès aujourd’hui !
Vous pourrez poser vos questions et échanger librement avec des professionnels bienveillants.
.
13 Rue Jules Michelet Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 05 66
English :
A clear conference full of useful tips for taking care of yourself today!
You’ll be able to ask questions and talk freely with caring professionals.
L’événement CONFÉRENCE BIEN VIEILLIR Collioure a été mis à jour le 2025-11-28 par OT DE COLLIOURE