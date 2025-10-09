Conférence Bien vieillir Cinéma l’Autre cité Stenay

Conférence Bien vieillir Cinéma l’Autre cité Stenay jeudi 9 octobre 2025.

Conférence Bien vieillir

Cinéma l’Autre cité 4 Chemin des Loisirs Stenay Meuse

Début : Jeudi Jeudi 2025-10-09 10:00:00

fin : 2025-10-09 12:00:00

2025-10-09

Afin d’avoir toutes les clés en main pour bien vieillir et être « bien dans sa tête », cette conférence animée par un spécialiste de l’association « Brain Up » vous est proposée par le Centre Social et Culturel.Adultes

Cinéma l’Autre cité 4 Chemin des Loisirs Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 39 08

The Centre Social et Culturel has organized a conference for you, led by a specialist from the « Brain Up » association, to give you all the keys you need to age well and feel « good in your head ».

Um alle Schlüssel in der Hand zu haben, um gut zu altern und « gut im Kopf » zu sein, wird Ihnen diese Konferenz, die von einem Spezialisten der Vereinigung « Brain Up » geleitet wird, vom Sozial- und Kulturzentrum angeboten.

Il Centre Social et Culturel organizza questa conferenza, condotta da uno specialista dell’associazione Brain Up, per darvi tutte le chiavi per invecchiare bene e sentirvi « bene con la testa ».

El Centre Social et Culturel organiza esta conferencia, dirigida por un especialista de la asociación Brain Up, para darle todas las claves que necesita para envejecer bien y sentirse « bien de la cabeza ».

