Conférence Bienvenue en Land Art L’artiste et son environnement une symbiose créative Médiathèque de Lagord Salle de conférence Lagord

Conférence Bienvenue en Land Art L’artiste et son environnement une symbiose créative

Médiathèque de Lagord Salle de conférence 1 rue des Arts Lagord Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 16:00:00

fin : 2026-03-28 17:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Dans le cadre d’Art en Square 2026 et en partenariat avec le CNAREP sur le Pont, Matthew Burton, ingénieur d’art, proposera un temps d’échanges avec le public sur le thème du Land Art.

.

Médiathèque de Lagord Salle de conférence 1 rue des Arts Lagord 17140 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of Art en Square 2026 and in partnership with CNAREP sur le Pont, Matthew Burton, art engineer, will offer the public a time for discussion on the theme of Land Art.

L’événement Conférence Bienvenue en Land Art L’artiste et son environnement une symbiose créative Lagord a été mis à jour le 2026-03-07 par Nous La Rochelle