Conférence Biodiversité, eau, alimentation, santé, climat tout est lié (y compris dans le Haut-Doubs) ! Salle des fêtes Bouverans

Conférence Biodiversité, eau, alimentation, santé, climat tout est lié (y compris dans le Haut-Doubs) !

Salle des fêtes 3 rue du Chalet Bouverans Doubs

Et si l’on prenait le temps de mieux comprendre ce qui relie notre environnement, notre santé et notre quotidien ?

Patrick Giraudoux, Professeur émérite à l’Université Marie et Louis Pasteur, vous propose une conférence accessible, vivante et passionnante, pour y voir plus clair. Grâce à son talent de vulgarisateur et à son sens du récit, il rend compréhensibles des sujets essentiels qui nous concernent toutes et tous, ici dans le Haut-Doubs. Une conférence pour apprendre, s’étonner, réfléchir… et repartir avec un regard nouveau sur notre territoire et les liens invisibles qui le façonnent. La rencontre se prolongera dans un esprit convivial autour d’un temps d’échange et de partage. .

