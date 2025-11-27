Conférence Biodiversité et Climat à la maison de la forêt de Montamisé Maison de la forêt, 86360 Montamisé Montamisé
Rendez-vous jeudi 27 novembre à 18 h 30 à la maison de la forêt de Montamisé pour une conférence sur la Biodiversité et le Climat.
Plus d’informations ici ou par mail [contact@reserve-pinail.org](mailto:contact@reserve-pinail.org) .
