Conférence Biodiversité et Climat à la maison de la forêt de Montamisé Maison de la forêt, 86360 Montamisé Montamisé

Rendez-vous jeudi 27 novembre à 18 h 30 à la maison de la forêt de Montamisé pour une conférence sur la Biodiversité et le Climat.

Plus d’informations ici ou par mail [contact@reserve-pinail.org](mailto:contact@reserve-pinail.org) .

