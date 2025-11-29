Conférence Biodiversité et climat se préparer à vivre dans un monde différent Pôle d’interprétation de la Préhistoire Les Eyzies

Conférence Biodiversité et climat se préparer à vivre dans un monde différent

Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 rue du Moulin Les Eyzies Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Et si notre monde changeait plus vite que prévu… serions-nous prêts?

Les scientifiques sont unanimes moins de pluie, plus de sécheresses, et une biodiversité en péril.

Lors de cette conférence, proposée par la communauté de communes de la Vallée de l’Homme, Benoît Sautour, professeur à l’Université de Bordeaux et membre d’Acclimaterra, dressera un constat lucide sur les impacts du changement climatique et présentera des pistes pour agir dès maintenant. .

Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 rue du Moulin Les Eyzies 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 06 97 contact@cc-vh.fr

